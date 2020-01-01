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ЧП в Николаевском порту: Обнаружена утечка масла

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В администрации компании говорят, что утечку оперативно устранили.
В порту говорят, что остановили распространение
В порту говорят, что остановили распространение
portnikolaev.com

ЧП зафиксировали во время грузовых работ с участием частного портового оператора. Так, на причале №3 порта в Николаеве разлилось растительное масло.

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Об этом сообщает администрация Николаевского морпорта.

По информации госпредприятия, были оперативно установлены боновые ограждения. С их помощью загрязнение удалось локализовать.

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Распространение растительного масла остановили в кратчайшие сроки. После этого к ликвидации аварии привлекли спецсудно т/х «МНМС-101», кроме того, были использованы сорбентные вещества. В целом от масла очистили 400 м.кв акватории.

Госэкоинспекция отобрала пробы воды в месте загрязнения. Пока точно не установлено, насколько пагубным может оказаться влияние ЧП на окружающую среду.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Египте на пляже одновременно утонули 11 человек.

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Теги: утечка, масло, порт, Николаев, загрязнение, авария, ЧП
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