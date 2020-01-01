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В Украине закрыли свыше ста ночных клубов и кафе: Подробности

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Учреждения наказали за несоблюдение карантина.
Больше ста развлекательных заведений оштрафовали за нарушения
Больше ста развлекательных заведений оштрафовали за нарушения
depositphotos.com

К ряду заведений развлекательной сферы в Украине были применены санкции. Их наказали за нарушение карантинных мер.

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Об этом в понедельник, 13 июля, объявили в Офисе президента.  

Так, за сутки полиция постановила закрыть 143 заведения, в том числе общепиты - кафе, рестораны, а также ночные клубы. Было составлено 102 админпротокола, выписаны штрафы.

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В свою очередь, глава МОЗ Максим Степанов подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Украине понемногу выравнивается. За предыдущие сутки выявили 612 заболевших, а это на 66 меньше, чем днем ранее.

Причем динамика заболеваемости идет на спад уже третьи сутки. А тех, кто выздоровел, становится больше, чем пациентов с подтвержденным диагнозом COVID -19.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Херсонщине работники ночных клубов перекрыли мост.

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Теги: ночной клуб, закрытие, карантин, нарушение, штраф, наказание
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