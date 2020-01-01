Под Харьковом нефть воровали прямо из нефтепровода – СБУ

Нелегальную врезку с километровым трубоотводом обнаружили правоохранители.

Служба безопасности Украины совместно со специалистами ОАО “Укрнафта“ обнаружила и ликвидировала на Харьковщине незаконный врез в промышленный нефтепровод “Козеевка-Сиродичи“. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что на территории Краснокутского района злоумышленники повредили нефтепровод и установили несанкционированный отвод для хищения сырья. Как выяснили сотрудники СБУ, протяженность несанкционированной ветки составила почти километр.

Правоохранители задокументировали, что злоумышленники ежемесячно разворовывали 150-200 кубометров нефти, нанося государственному предприятию ущерб более чем на 2 миллиона гривен.

По заключению специалистов, нарушение целостности нефтепровода создавало реальную угрозу возникновения чрезвычайной ситуации и нанесения вреда экологии региона.

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По материалам Управления СБУ в Харьковской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины.

СБУ устанавливает всех причастных к обустройству незаконного вреза, а также должностных лиц, которые возможно могли “крышевать“ нелегальный бизнес.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ ликвидировала интернет-сеть по легализации криптовалюты. Интернет-сеть по легализации криптовалюты сомнительного происхождения создали вынужденные переселенцы из временно оккупированных территорий Украины.