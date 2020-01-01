Дело Шеремета: С Дугарь сняли браслет, остальные остаются под арестом

Яне Дугарь отменили меру пресечения, а Кузьменко и Антоненко – нет.

Одной из подозреваемых в деле об убийстве Павла Шеремета – Яне Дугарь – суд изменил меру пресечения. Об этом сообщает сайт “5 канала“.

Читай также: В МВД рассказали об истинных мотивах убийства Шеремета

Отмечается, что подозреваемой разрешили снять электронный браслет, который ранее суд обязал ее носить на время следствия. Также ей отменили территориальные ограничения: она больше не обязана находиться рядом с военной частью, в которой служит.

В то же время другим фигурантам дела суд продлил ранее назначенные меры пресечения. Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко и далее будут находиться под стражей.

Напомним, ранее в Киеве состоялась акция в поддержку фигурантов дела Шеремета. Тысячи людей вышли на акцию, чтобы выразить поддержку подозреваемым Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.