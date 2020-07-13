Шмыгаль передумал назначать Урусского вице-премьером

Представление об утверждении его в должности отозвали.

Урусский до этого возлавлял космическое агентство facebook.com/zbroya.ua

Кабмин отменил проект о назначении Олега Урусского. Ранее его хотели сделать вице-премьером по вопросам промышленности, однако передумали.

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Об этом стало известно из информации на сайте ВР.

Уточняется, что на данном этапе проект сняли с рассмотрения в понедельник, 13 июля, спустя три дня после подачи.

В кулуарах Верховной Рады ходят слухи, что “Слуги народа” не согласовали кандидата с Кабмином. Якобы поэтому премьер-министром Денисом Шмыгалем было решено его снять.

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В то же время известно, что правящая партия еще толком не знакома с Урусским. Официально представить его фракции должны вечером 13 июля.

Отметим, что Олег Урусский является руководителем фирмы “Прогресстех-Украина“, которая, в частности, наладила взаимодействие с американской компанией Boeing. Ранее он руководил космическим агентством, работал в СНБО, “Укроборонпроме” и Минпроме.

Напомним, мы писали, что “Слуги народа“ позвали Шмыгаля на заседание фракции.

