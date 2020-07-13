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В Украину впервые приедет президент Швейцарии

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Это будет первый визит в Украину иностранного лидера после начала пандемии коронавируса.
Симонетта Соммаруга приедет в Украину.
Симонетта Соммаруга приедет в Украину.
president.gov.ua

20 июля в Украину с рабочим визитом прибудет президент Швейцарии Симонетта Соммаруга, сообщает пресс-служба Президента Украины. Визит продлится до 23 июля.

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Владимир Зеленский проведет переговоры с госпожой Соммаруга в формате один на один, а также в составе делегаций. Стороны обсудят широкий спектр вопросов двухсторонних украинско-швейцарских отношений. Затронут также взаимодействие сторон на международной арене.

Программа визита предусматривает рабочую поездку Зеленского и Симонетты Соммаруга на Донбасс. Цель – знакомство с безопасностью и социально-экономической ситуацией в регионе. Кроме того, президент Швейцарии проконтролирует реализацию проектов швейцарской гуманитарной помощи.

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Нужно отметить, что приезд президента Швейцарии станет первым визитом иностранного лидера в нашу страну после начала пандемии коронавируса. 

Напомним, что в январе 2020 года во время форума в Давосе состоялась деловая встреча Зеленского с госпожой Соммаруга. Они обсудили ситуацию на востоке Украины и новую программу швейцарской гуманитарной помощи.

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Теги: Швейцария, Украина, Зеленский, Соммаруга
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Комментариев (1)
igorevich777    13.07.2020, 15:56
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