Под Львовом мужчина устроил стрельбу в больнице: есть раненый
В городе Винники Львовской области мужчина поссорился с охранником больницы и прострелил ему ногу.
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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По данным полиции, между нарушителем и 63-летним охранником медучреждения возник конфликт. После словесной перепалки злоумышленник достал пистолет, выстрелил в ногу своему противнику, а после этого скрылся.
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Правоохранители уже задержали злоумышленника.
В ходе задержания стрелка было изъято оружие, из которого стреляли. Пистолет отправили на экспертизу.
Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
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