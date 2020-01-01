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Под Львовом мужчина устроил стрельбу в больнице: есть раненый

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В результате стрельбы есть раненый.
Вещественное доказательство
Вещественное доказательство
lv.npu.gov.ua

В городе Винники Львовской области мужчина поссорился с охранником больницы и прострелил ему ногу.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По данным полиции, между нарушителем и 63-летним охранником медучреждения возник конфликт. После словесной перепалки злоумышленник достал пистолет, выстрелил в ногу своему противнику, а после этого скрылся.

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Правоохранители уже задержали злоумышленника. 

В ходе задержания стрелка было изъято оружие, из которого стреляли. Пистолет отправили на экспертизу.

Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Броварах во время семейной ссоры подстрелили полицейского. Спор между дядей и племянником-копом закончился стрельбой.

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Теги: стрельба, Львов, больница
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