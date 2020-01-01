Под Одессой пылали корпуса базы отдыха: Детали
Пожар разгорелся в Черноморске в нескольких часах езды от Одессы. Там воспламенились корпуса базы отдыха “Радужный”.
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Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.
Уточняется, что это заброшенное заведение, которое давно не принимает посетителей. Более того, часть уже разрушена, так как расположена в оползневой зоне.
Пламя охватило две деревянные постройки. При этом густые клубы дыма были видны даже на другом конце города.
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Восемь спасателей на двух спецмашинах локализовали возгорание. Предварительно известно, что никто не пострадал.
Огонь уничтожил обшивку, площадью 120 кв. м и корпус на 16 номеров, площадью 300 кв. м.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Луганской области пожар в лесах потушили, но продолжают находить очаги тления.