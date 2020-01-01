На Львовщине зафиксировали коронавирусный всплеск в лаборатории МОЗ

Инфекцию подхватило сразу 11 сотрудников медучреждения.

В лабораторном центре Львовского региона зарегистрировали вспышку заболевания Covid-19. Заразилось 11 сотрудников. Из них шестеро поместили в больницу, пятеро лечатся дома.

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Об этом сообщает со ссылкой на эпидемиологов области ZAXID.NET.

Так, известно, что госпитализированные работники лаборатории находятся в состоянии средней тяжести. У остальных нет явных признаков наличия коронавируса.

При этом в учреждении говорят, что сотрудники вряд ли заразились на работе. Там утверждают, что инфицированные не отбирали пробы у пациентов с коронавирусом и не участвовали в ПЦР-тестировании.

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За больными наблюдают медики, проводят повторные тесты.

Отметим, что накануне коронавирусом во Львове заболели сотрудники городской лаборатории Минздрава. От инфекции скончалось двое работников, в том числе и завотделением.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине стабилизируется ситуация с COVID-19.

