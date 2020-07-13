Нардеп от СН извинился перед коллегой из ЕС за прикосновение к ее руке

Инцидент произошел в ходе потасовки.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец публично извинился перед коллегой от фракции "Европейская солидарность" Марией Ионовой за то, что во время потасовки в парламенте случайно коснулся ее руки.

Об этом он заявил во время выступления с трибуны парламента. Трансляцию вел телеканал Рада.

В пятницу произошло досадное событие – под трибуной была толкотня, и я прошу прощения у Марии Николаевны Ионовой за то, что коснулся вашей руки. Прошу меня извинить, - заявил Мотовилец.

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При этом “слуга” отметил, что"опытные политики" сегодня используют трибуну Верховной Рады для давления и оскорблений, а не для извинений.

Напомним, “слуга” Шпак устроила скандал в салоне красоты. Появились первые детали громкого скандала.