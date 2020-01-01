В Закарпатье больницы переполнены больными с COVID-19 – ОГА

На 90% заполнены уже больницы второй и даже третьей волны.

На Закарпатье больницы второй и третьей волны почти на 90% заполнены пациентами с COVID-19 и срочно нуждаются в значительном количестве кислородных концентраторов. Об этом сообщили в пресс-центре Закарпатской областной государственной администрации.

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Отмечается, что интенсивный прирост больных коронавирусной инфекцией в Закарпатской области медики фиксируют в течение последних трех недель.

“Например, 10 июля было зафиксировано 112 новых случаев заболевания COVID-19, вчера - 69, а уже сегодня имеем статистику 79 новых пациентов“, - уточнили в пресс-центре.

По информации ОГА, пока область больше всего нуждается в кислородных концентраторах, которые насыщают организм больного кислородом.

На сегодняшний день 40 таких аппаратов необходимы для медицинских учреждений второй и третьей волны. В среднем 10-литровый кислородный концентратор стоит 40 тыс. грн, - добавили в ОГА.

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В пресс-центре также уточнили, что больницы первой волны, а это преимущественно учреждения областного подчинения, на сегодняшний день почти на 100% обеспечены такими аппаратами, их приобрели за средства областного бюджета.

А больницы второй и третьей волны - преимущественно районного подчинения - должны закупать такие аппараты за свой счет. Пока не все заведения законтрактовали пакет COVID-19 и не имеют денег на приобретение кислородных концентраторов, - добавили в ведомстве.

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Областная власть обратилась к волонтерам и меценатам с просьбой помочь в закупке кислородных концентраторов для больниц второй и третьей волны.

Напомним, по состоянию на 9:00 13 июля в Украине подтверждено 54 133 случая COVID-19. За последние сутки в Украине 612 новых случаев коронавируса.