За одну весело проведенную ночь мужчине придется не очень весело провести от 7 до 12 лет в тюрьме.

Одессит ограбил АЗС и в ту же ночь прокутил все деньги в ресторане

Одессит ограбил АЗС и в ту же ночь прокутил все деньги в ресторане

Одесские полицейские арестовали мужчину, который подозревается в разбойном нападении на АЗС. Об этом информирует пресс-центр одесской полиции.

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Как рассказали правоохранители, в половине второго ночи 28-летний злоумышленник зашел на заправочную станцию на улице Дальницкой и, пригрозив работнице пистолетом, забрал из кассы три тысячи гривен.

Правонарушители разыскали правонарушителя несколько дней спустя. Им оказался житель Великомихайловского района, который в Одессе арендует жилье. По месту временного проживания мужчины полицейские провели неотложный обыск, в ходе которого изъяли предполагаемое орудие преступления и другие вещественные доказательства.

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Злоумышленник в содеянном сознался. По его словам, деньги, добытые преступным путем, он той же ночью прогулял в одном из ресторанов.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без права внесения залога. За разбой, соединенный с проникновением в помещение, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве раскрыли убийство священника, совершенное 5 лет назад. Полицейским удалось задержать одного из убийц, второго пока ищут.