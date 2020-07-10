В ОП заявили, что не ожидали отставку Смолия

Сам Смолий ранее заявил, что на встрече с Зеленским обсуждал свой уход.

В Офисе президента Украины заявили, что были удивлены решением Якова Смолия уйти в отставку с должности главы НБУ и подчеркнули, что президент Владимир Зеленский поддерживает независимость Нацбанка. Об этом в ОП заявили в комментарии американскому изданию Washington Post.

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"Отставка Смолия стала неожиданностью для Офиса президента. Никто не ожидал и не требовал его замены. Офис президента не может заставить человека остаться на должности, если он или она этого не хочет", - ответили в ОП.

В то же время, отвечая на вопрос о заинтересованности олигарха Игоря Коломойского, который долгое время стремился к отставке Смолия, в Офисе президента заверили, что олигарх не влияет на госучреждения.

Напомним, ранее сам Яков Смолий рассказал, что принял решение уволиться после разговора с Зеленским, в ходе которого был поднят вопрос его ухода из НБУ. "Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли уволиться. Он ответил “да“, - рассказал Смолий.