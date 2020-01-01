Пожар в Луганской области потушили

Масштабный лесной пожар начался на Луганщине 6 июля. Через три дня его взяли под контроль, а сегодня ликвидировали.

В Луганской области спустя неделю ликвидировали лесной пожар в Новоайдарском районе, сообщает ГСЧС в понедельник, 13 июля.

"13 июля в 17:20 лесной пожар на территории Новоайдарского района, которая возникла 6 июля, ликвидировано", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что пожар возник вблизи села Осколоновка и из-за сильного порывистого ветра распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.

9 июля в 17:40 пожар был локализован.

Отметим, в результате пожара повреждены или уничтожены десятки домов, погибли пять человек.

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