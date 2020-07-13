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Убыток от пожаров на Луганщине оценили в более 450 миллионов

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Вследствие пожара пострадало 76 домов., однако ни один из них не застрахован. Жители ждут компенсаций.
Ущерб оценивается в более 450 млн
Ущерб оценивается в более 450 млн
lg.dsns.gov.ua
 
В Луганской облгосадминистрации подсчитали убытки от пожара в регионе и заявили, что огнем уничтожено 10% общей площади лесного массива (5 тыс. га). Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
 
 
Отмечается, что ориентировочный размер убытков составил более 450 млн грн.
 
В ОГА напомнили, что к ликвидации пожара были привлечены спасательные подразделения из Донецкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областей.
 
В то же время начальник ГУ ГСЧС Украины в Луганской области Михаил Пшик отметил, что уже два дня космическая съемка не показывают "горячих точек" на территории пожара.
 
Кроме того, председатель Новоайдарской райгосадминистрации Татьяна Новикова сообщила, что вследствие пожара пострадало 76 домов. Однако ни один из них не застрахован. Также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки в 41 домохозяйстве, уничтожено 35 домов в с. Смоляниново. Повреждено 15 и полностью разрушено 49 домов в кооперативе "Волчье озеро".
 
В результате пожара подтверждена гибель 5 человек и 34 человека (из них 15 детей) были госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обратился 71 человек.
 
Ликвидация пожара продолжается. Окончательный размер ущерба устанавливается.
 
Как сообщалось, деньги на компенсации пострадавшим в результате масштабных пожаров в Луганской области Кабмин перечислит в регион на этой неделе. 

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Теги: пожар, убытки, Луганская область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Extraterrestre    13.07.2020, 19:05
Оценка:  0
Extraterrestre
ага..удачи
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