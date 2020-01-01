Число пострадавших от змей снизилось втрое

Число обращений из-за змеиных укусов во Львовской области снизилось с 25 до 6, в Запорожской с 18 до 9, в Житомирской с 16 до 8.

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Число обращений за медицинской помощью в Украине в связи с укусами ядовитых змей по состоянию на понедельник, 13 июля, сократилось до 34 по сравнению со 103 случаями за тот же период 2019 года. Об этом сообщил Центр общественного здоровья министерства здравоохранения.

Число обращений из-за змеиных укусов во Львовской области снизилось с 25 до 6, в Запорожской с 18 до 9, в Житомирской с 16 до 8.

Кроме того, в Донецкой области зарегистрировано пять укусов ядовитыми змеями, в Ровенской, Ивано-Фраковской, Черниговской областях и Киеве – по два случая.

Змеи в Украине активны с апреля по октябрь, больше всего шансов встретить их в апреле-мае. Второй пик активности приходится на сентябрь.

Ежегодно змеи кусают десятки людей - преимущественно из-за их собственной неосмотрительности и безрассудства, подчеркнули в Центре общественного здоровья.

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