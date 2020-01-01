В Конотопе асфальт укладывают в лужи

Очевидцы опубликовали видеоролик с ремонтными дорожными роботами, происходящими прямо в лужах.

В сети опубликован видеоролик, где коммунальные службы укладывают дорожный асфальт прямо в лужи. Видео опубликовано в Телеграм-канале Темный рыцарь.

"В Конотопе кипит работа по укладке асфальта в лужи", - говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что в Луцке перед визитом президента военные выгребали воду из луж на дороге.

Также сообщалось, что в соцсети появились фотографии аварийного состояния международной автотрассы Полтава-Кишинев М13.

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