Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Конотопе асфальт укладывают в лужи

Комментариев: 0
Очевидцы опубликовали видеоролик с ремонтными дорожными роботами, происходящими прямо в лужах.

В сети опубликован видеоролик, где коммунальные службы укладывают дорожный асфальт прямо в лужи. Видео опубликовано в Телеграм-канале Темный рыцарь.

"В Конотопе кипит работа по укладке асфальта в лужи", - говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что в Луцке перед визитом президента военные выгребали воду из луж на дороге.

Также сообщалось, что в соцсети появились фотографии аварийного состояния международной автотрассы Полтава-Кишинев М13.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: видео, конотоп, асфальт, Ремонт дорог
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь