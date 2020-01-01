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Худшая в мире работа, комета и пена: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 13 июля 2020 года.
Белла Хадид позировала в откровенном бикини
Белла Хадид позировала в откровенном бикини
Instagram/bellahadid
Cмотрите фотогалерею Худшая в мире работа, комета и пена: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 13 июля.
 
Кейптаун накрыло густой пеной после шторма, а работу мусорщиков в столице Бангладеш назвали "худшей работой в мире".
 
Белла Хадид позировала в откровенном бикини, а Шайа ЛаБаф сделал тату на весь торс ради роли в кино.
 
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Теги: Бангладеш, корабль, комета, пожар, пена, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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