Худшая в мире работа, комета и пена: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 13 июля.

Кейптаун накрыло густой пеной после шторма, а работу мусорщиков в столице Бангладеш назвали "худшей работой в мире".

Белла Хадид позировала в откровенном бикини, а Шайа ЛаБаф сделал тату на весь торс ради роли в кино.

При взрыве на корабле ВМС США пострадал 21 человек. В Ровно прошел масштабный фестиваль лодок.

Популярная российская блогер Марина Балмашева вышла замуж за своего 20-летнего пасынка.