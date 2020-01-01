Худшая в мире работа, комета и пена: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 13 июля 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 13 июля.
Кейптаун накрыло густой пеной после шторма, а работу мусорщиков в столице Бангладеш назвали "худшей работой в мире".
Белла Хадид позировала в откровенном бикини, а Шайа ЛаБаф сделал тату на весь торс ради роли в кино.
При взрыве на корабле ВМС США пострадал 21 человек. В Ровно прошел масштабный фестиваль лодок.
Популярная российская блогер Марина Балмашева вышла замуж за своего 20-летнего пасынка.
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