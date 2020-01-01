Копам, надевшим наручники на пенсионера, может грозить до 8 лет – ГБР

Сейчас законность действий полицейских проверяют ГБР и прокуратура.

Государственное бюро расследований проведет расследование законности действий полицейских, которые надели наручники на пенсионера, торговавшего на улице в Черновцах. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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"На основании сообщения в СМИ и социальных сетях, следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, начали досудебное расследование по факту возможного превышения власти сотрудниками Управления патрульной полиции в Черновицкой области во время задержания мужчины, который осуществлял торговлю на одной из улиц Черновцов", - говорится в сообщении.

По имеющейся в ГБР информации, происшествие случилось 12 июля, в воскресенье. Правоохранители прибыли по вызову на одну из улиц города, где с применением наручников задержали мужчину пенсионного возраста, который осуществлял незаконную торговлю. Также правоохранители составили в отношении гражданина админматериалы по фактам мелкого хулиганства, злостного неповиновения полицейскому и нарушению правил карантина (ст. 173, ст. 185 и ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

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В результате действий стражей порядка пенсионеру стало плохо. Сейчас устанавливается степень полученных повреждений.

Предварительная правовая квалификация действий правоохранителей – превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, сопровождавшиеся насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Черновицкой области.

Напомним, ранее в СМИ появилось видео задержания пенсионера в Черновцах. Полицейские надели на него наручники после того, как пенсионер отказался прекратить стихийную торговлю и начал спорить с копами.