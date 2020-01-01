Экс-главе МИД продлили арест

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара останется в СИЗО до 25 августа. Такое решение в понедельник, 13 июля, принял Шевченковский районный суд Киева.

С ходатайством о продлении ареста в суд обратился следователь. Судья разрешил экс-главе МИД выйти на свободу в случае внесения залога в размере 14,083 млн грн.

Напомним, что 21 февраля в доме Леонида Кожары был застрелен бизнесмен Сергей Старицкий. Предварительной версией полиции было самоубийство, но позже дело стали расследовать как умышленное убийство.

Выстрел был сделан из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

Накануне в прокуратуре по результатам экспертиз заявили, что Кожара и его жена пытались сымитировать самоубийство Старицкого.