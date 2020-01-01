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В миграционной службе Одессы выявили вспышку COVID

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В целом, по последним данным, в Одесской области лабораторно подтверждены 2211 случаев COVID-19.
У семи человек нашли инфекцию
У семи человек нашли инфекцию
 
В Одессе у семерых сотрудников регионального главка Государственной миграционной службы обнаружили коронавирус. Об этом в понедельнк, 13 июля, сообщили в пресс-службе ОГА.
 
Информация, подтверждающая диагноз, поступила 10-11 июля. Сейчас заболевшие на амбулаторном лечении. Как отметили в ОГА, пока неизвестно, каким образом произошло инфицирование специалистов. 
 
На сегодняшний день проводится эпидемиологическое расследование. 
 
По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, по состоянию на утро 13 июля в Одесской области лабораторно подтверждены 2211 случаев COVID-19. Из них 520 человек- жители Одессы.
 
За последние сутки в регионе зарегистрированы 35 новых случаев заболевания, из них семь - у одесситов, 28 - у жителей районов области.
 
Ранее сообщалось, что в Одесской области скончался пациент с COVID-19, у которого болезнь протекала бессимптомно.
 

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Теги: инфекция, пандемия, Одесская область, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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