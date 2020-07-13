Разумков объяснил отсрочку назначения даты выборов

Президент сегодня отозвал постановление о назначении даты местных выборов из-за несогласованности мнений о процедуре.

Местные выборы все еще могут назначить на этой неделе rada.gov.ua

Рассмотрение постановления о назначении местных выборов на 25 октября отложили до урегулирования возможной коллизии из-за административной реформы. Об этом после заседаний Верхвной Рады в понедельник, 13 июля, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, пишет Интерфакс-Украина.

"Объявление выборов действительно было отложено, потому что позиция народных депутатов в том числе и позиция внутри комитета отличается, что за чем должно происходить: или вначале объявить изменения районов и только после этого объявлять выборы. Поэтому, чтобы не создавать дополнительные коллизии, было принято решение сегодня не рассматривать этот вопрос, и президент отозвал это постановление", - пояснил Разумков.

Данный вопрос могут рассмотреть на этой неделе, считает он.

"Я думаю, что в любой момент постановление можно будет поставить без включения в повестку дня… Важно, чтобы мы это сделали в предусмотренные законом сроки. Я надеюсь, что мы это сможем сделать на этой неделе, поскольку это… последняя пленарная неделя третьей сессии Верховной Рады IX созыва. Если нет, то есть другие механизмы, такие как внеочередная сессия. Она также созывается по требованию 150 народных депутатов или по требованию президента Украины", - сказал Разумков.

Отметим, на сегодняшнем заседании Рада вернула ранее отобранные на местные выборы около 1,3 миллиарда гривен.

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