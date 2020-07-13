Обещал подвезти домой: Одессит напоил и изнасиловал 16-летнюю девушку

В Одессе полиция задержала 34-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

Полицейские задержали 34-летнего одессита по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Об этом информирует пресс-служба одесской полиции.

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Как рассказали правоохранители, в полицию обратилась 16-летняя местная жительница и сообщила, что ее изнасиловал неизвестный мужчина. В Гидропарке “Лузановка“ незнакомец предложил несовершеннолетней подвезти ее домой и девушка согласилась на предложение.

По словам потерпевшей, по дороге мужчина купил ей две бутылки слабоалкогольного напитка, которые она выпила, а потом вывез в безлюдное место и воспользовался беспомощным состоянием для удовлетворения своих половых потребностей.

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В ходе розыскных мероприятий оперативники в считанные часы установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался житель Киевского района Одессы. Потерпевшая мужчину узнала.

Сейчас в Суворовском отделе полиции с ним проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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По факту изнасилования несовершеннолетней следователи начали производство по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Согласно действующему законодательству за такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Напомним, на Одесчине отчима подозревают в изнасиловании малолетней падчерицы. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил физическую силу и изнасиловал падчерицу.