В Днепре полицейская на рабочем месте выстрелила себе в голову

Старший лейтенант выстрелила себе в голову из табельного пистолета Макарова прямо в своем рабочем кабинете.

Полицейская из Самарского отделения полиции выстрелила в себя из табельного оружия facebook.com/Александр Слободенюк

Сотрудница Самарского отделения полиции в городе Днепр, находясь в служебном кабинете, выстрелила себе в голову из табельного оружия. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщил пользователь Александр Слободенюк на своей странице в Facebook.

"11 июля в Самарском ОП (переименованные РОВД) 30-летняя старший лейтенант превенции выстрелила себе в голову из табельного пистолета Макарова прямо в своем рабочем кабинете", - рассказал он.

По его словам, после выстрела женщина оставалась жива и ее доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Другие пользователи в комментариях отметили, что погибшая имела двух детей – трех и семи лет.

Информацию о смерти полицейской подтвердила изданию Сегодня спикер Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Я подтверждаю этот факт. Женщина была доставлена в больницу, но там, к сожалению, умерла", - отметила она.

Каких-либо подробностей трагедии Старчевская не сообщила.

Напомним, в конце июня сообщалось, что в Днепре застрелился полковник полиции. Он выстрелил себе в голову из карабина.

Ранее в Днепре самоубийство совершил 20-летний студент, выстрелив себе в голову. Его тело первым обнаружил отец и когда прочитал предсмертную записку, то впал в состояние аффекта и нанес себе несколько ножевых ранений в живот.

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