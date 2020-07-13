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В Днепре полицейская на рабочем месте выстрелила себе в голову

Комментариев: 2
Старший лейтенант выстрелила себе в голову из табельного пистолета Макарова прямо в своем рабочем кабинете.
Полицейская из Самарского отделения полиции выстрелила в себя из табельного оружия
Полицейская из Самарского отделения полиции выстрелила в себя из табельного оружия
facebook.com/Александр Слободенюк

Сотрудница Самарского отделения полиции в городе Днепр, находясь в служебном кабинете, выстрелила себе в голову из табельного оружия. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщил пользователь Александр Слободенюк на своей странице в Facebook.

"11 июля в Самарском ОП (переименованные РОВД) 30-летняя старший лейтенант превенции выстрелила себе в голову из табельного пистолета Макарова прямо в своем рабочем кабинете", - рассказал он.

По его словам, после выстрела женщина оставалась жива и ее доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Другие пользователи в комментариях отметили, что погибшая имела двух детей – трех и семи лет.

Информацию о смерти полицейской подтвердила изданию Сегодня спикер Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Я подтверждаю этот факт. Женщина была доставлена в больницу, но там, к сожалению, умерла", - отметила она.

Каких-либо подробностей трагедии Старчевская не сообщила.

Напомним, в конце июня сообщалось, что в Днепре застрелился полковник полиции. Он выстрелил себе в голову из карабина.

Ранее в Днепре самоубийство совершил 20-летний студент, выстрелив себе в голову. Его тело первым обнаружил отец и когда прочитал предсмертную записку, то впал в состояние аффекта и нанес себе несколько ножевых ранений в живот.

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Теги: смерть, самоубийство, Днепр, убийство, полицейские, полицейский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Pepsomen    13.07.2020, 20:37
Оценка:  -1
Pepsomen
Похоже узнала что в ближайшие 2 года электроэнергия подорожает минимум в 5 раз...
Брюква_и_Клюква    13.07.2020, 20:32
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Просто пиzдец, а не полиция. Но Рюкзаков, мля, "лучший министр"
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