Криклий объяснил, почему авиабилеты не подорожают

По словам министра, в Украине аналог этого сбора существовал много лет, но его платили не все компании.

Министр уверяет, что новый сбор просто выравнивает правила игры для всех авиакомпаний mtu.gov.ua

Введение государственного сбора за вылет пассажиров из аэропортов Украины не приведет к повышению стоимости авиабилетов. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Комментируя принятые Верховной Радой изменения в Воздушный кодекс, министр отметил, что они устанавливают единые правила игры для всех авиаперевозчиков.

"Закон четко определяет особенности взимания государственной пошлины как за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, так и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывает в аэропорт Украины", - сказал он.

Это обязательный сбор для всех пассажиров внутренних и международных рейсов, уточнил Криклий. "Но такие изменения никак не означают, что мы вводим новые авиационные сборы или увеличиваем их размер", - подчеркнул он.

По словам министра, в Украине аналог этого сбора существовал много лет. "Международные компании, которые летают к нам, включают этот сбор в цену билета отдельной строкой - UD. Поэтому еще раз подчеркиваю, повышение цен на билеты через этот закон не произойдет", - резюмировал глава Мининфраструктуры.

Как сообщалось, Верховная Рада внесла изменения в Воздушный кодекс, которыми вводится сбор за каждого пассажира, вылетающего из Украины.

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