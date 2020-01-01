Криклий объяснил, почему авиабилеты не подорожают
По словам министра, в Украине аналог этого сбора существовал много лет, но его платили не все компании.
Введение государственного сбора за вылет пассажиров из аэропортов Украины не приведет к повышению стоимости авиабилетов. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Комментируя принятые Верховной Радой изменения в Воздушный кодекс, министр отметил, что они устанавливают единые правила игры для всех авиаперевозчиков.
"Закон четко определяет особенности взимания государственной пошлины как за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, так и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывает в аэропорт Украины", - сказал он.
Это обязательный сбор для всех пассажиров внутренних и международных рейсов, уточнил Криклий. "Но такие изменения никак не означают, что мы вводим новые авиационные сборы или увеличиваем их размер", - подчеркнул он.
По словам министра, в Украине аналог этого сбора существовал много лет. "Международные компании, которые летают к нам, включают этот сбор в цену билета отдельной строкой - UD. Поэтому еще раз подчеркиваю, повышение цен на билеты через этот закон не произойдет", - резюмировал глава Мининфраструктуры.
Как сообщалось, Верховная Рада внесла изменения в Воздушный кодекс, которыми вводится сбор за каждого пассажира, вылетающего из Украины.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент