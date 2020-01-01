Стало известно имя погибшего сегодня военного

Одним из двух погибших сегодня бойцов был 32-летний Евгений Чумаченко из Одесской области.

В Донецкой области вследствие обстрела погиб военный 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Чумаченко. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает пресс-служба бригады.

"Сегодня, 13 июля 2020 года, вследствие прицельного вражеского обстрела позиций украинских войск в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий части солдат Чумаченко Евгений Александрович, 1988 г.р., родом из Одесской области", - говорится в сообщении.

Командование и личный состав воинской части выразили соболезнования семье погибшего. У него остались жена и двое детей.

О дате и месте церемонии прощания с бойцом будет сообщено дополнительно.

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Напомним, сегодня днем сообщалось, что на Донбассе погибли два бойца ВСУ. Один украинский военный погиб в результате обстрела о стороны сепаратистов возле Славного, а другой подорвался на мине вблизи Зайцево.

А накануне на Донбассе зафиксировали16 обстрелов, шесть украинских военных были ранены. Также сепаратисты обстреляли жилой район в Авдеевке.

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