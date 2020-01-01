Во Львовской области ослабили карантин

Решение распространяется на детские сады всех форм собственности, в то же время детские оздоровительные лагеря остаются закрытыми.

Детские сады, библиотеки и музеи возобновят работу во Львовской области. Такое решение в понедельник, 13 июля, приняла львовская облгосадминистрация.

Решение распространяется на детские сады всех форм собственности. В то же время детские оздоровительные лагеря остаются закрытыми.

Вместе с тем облгосадминистрация разрешила работу базам отдыха. Театры и кинотеатры остаются закрытыми для посетителей. Также под запретом массовые культурные мероприятия.

Как сообщалось, 1 июля во Львове возле здания областной государственной администрации прошла акция протеста. Участники акции пришли с малышами и требовали возобновить работу детских садиков. Они расстелили покрывало у здания ОГА и положили туда игрушки.

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