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Во Львовской области ослабили карантин

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Решение распространяется на детские сады всех форм собственности, в то же время детские оздоровительные лагеря остаются закрытыми.
Работу детсадов областные власти разрешили после протестов родителей
Работу детсадов областные власти разрешили после протестов родителей
korrespondent.net
 
Детские сады, библиотеки и музеи возобновят работу во Львовской области. Такое решение в понедельник, 13 июля, приняла львовская облгосадминистрация.
 
 
Решение распространяется на детские сады всех форм собственности. В то же время детские оздоровительные лагеря остаются закрытыми. 
 
Вместе с тем облгосадминистрация разрешила работу базам отдыха. Театры и кинотеатры остаются закрытыми для посетителей. Также под запретом массовые культурные мероприятия. 
 
Как сообщалось, 1 июля во Львове возле здания областной государственной администрации прошла акция протеста. Участники акции пришли с малышами и требовали возобновить работу детских садиков. Они расстелили покрывало у здания ОГА и положили туда игрушки.

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Теги: Львовская область, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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