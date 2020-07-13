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Ляшко насчитал шесть областей с минимальным риском коронавируса

Комментариев: 1
Минимальное количество активных больных на 100 тыс. населения означает минимальный риск инфицирования коронавирусом, пояснил главный санврач.
Уже четыре дня подряд суточное количество активных больных в Украине меньше числа завершенных случаев
Уже четыре дня подряд суточное количество активных больных в Украине меньше числа завершенных случаев
city-adm.lviv.ua
 
В Украине минимальное количество активных больных на 100 тыс. населения зафиксировано в шести областях. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
 
 
По его данным, в Луганской области этот показатель равняется - 0,9, в Херсонской - 1,5, в Полтавской - 1,7, в Днепропетровской - 2,8, в Сумской - 3,7, в Запорожской – 5. 
 
Минимальное количество активных больных на 100 тыс. населения означает минимальный риск инфицирования коронавирусом, пояснил главный санврач.
 
По его словам, уже четыре дня подряд суточное количество активных больных в Украине меньше числа завершенных случаев (выздоровевшие плюс умершие). По состоянию на 13 июля доля завершенных случаев - 51,5% от числа заболевших.
 
Как сообщалось, в Украине третий день подряд снижается число новых случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки число выявленных случаев составило 612, всего с начала эпидемии - 54 133.

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Теги: эпидемия, Ляшко, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Pepsomen    13.07.2020, 21:38
Оценка:  -1
Pepsomen
Лучше расскажи про мизерное количество ПЦР-тестирований,клоун!
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