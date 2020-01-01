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Зеленский поручил Кабмину разобраться с пенсиями семьям погибших военных

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Родители военных, которые погибли до 2018 года получают значительно меньше выплат, чем родители тех бойцов, которые погибли в последние годы.
Зеленский дал поручение Кабмину
Зеленский дал поручение Кабмину
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил правительству разобраться с проблемой начисления пенсий семьям военных, погибших на Донбассе. Премьер-министр пообещал решить проблему. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства отметил, что семьи бойцов, которые погибли в 2014-2018 годах получают в разы меньшую пенсию, чем должны.

"Есть несправедливость потому, что военные, погибшие на войне в 2014-2018 годах, тогда получали зарплату в пару тысяч гривен. Поэтому пенсии, которые сейчас поступают их родителям, очень отличаются от пенсий родителей тех воинов, которые погибли, получая заработную плату 14, 16, 20 тысяч гривен. Поэтому пенсия там в разы меньше, и они говорят о несправедливости", - сказал глава государства.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство "рассмотрит возможные пути решения этой проблемы".

Ранее сообщалось, что женщина выдала себя за вдову бойца АТО и получила более миллиона соцвыплат.

Напомним, Кабмин добавил на пенсии почти 30 млрд гривен. Деньги пошли на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда. 

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Теги: пенсии, Владимир Зеленский, бойцы АТО, соцвыплаты
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Источник: korrespondent.net

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