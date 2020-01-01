Экс-"министру" Крыма дали 10 лет за госизмену

Суд признал Петра Михальчевского виновным в госизмене и приговорил к десяти годам заключения.

Днепровский районный суд города Киева приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что суд признал виновным Михальчевского в государственной измене.

Адвокат осужденного Валентин Рыбин сообщил в Facebook, что подаст апелляционную жалобу на приговор.

Перед этим Михальчевский выступил с последним словом в суде, в котором в свое оправдание сказал, что "присягу госслужащего не давал, допуска к гостаине не получил". "Экс-министр здравоохранения" не считает, что совершил госизмену, аргументируя это тем, что его назначала на пост Верховная Рада АРК в соответствии с законодательством Украины.

Михальчевский был "министром здравоохранения Крыма" уже после аннексии полуострова. В июне 2014 года его сняли с должности одновременно с несколькими главврачами больниц Симферополя.

По данным СМИ, в 2014 году он был также автором схемы по принуждению крымчан обмена украинского паспорта на российский.

Напомним, Михальчевского задержали в Киеве 5 января 2018 года. Позже Херсонский городской суд арестовал его на месяц без права внесения залога.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet