Суд отказал Мангеру в прошении, оставив его под арестом

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в заказе нападения на Екатерину Гандзюк.

Апелляционный суд принял решение оставить главу Херсонской ОГА Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, под арестом, отклонив таким образом его прошение. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщило Громадське.

Отмечается, что адвокаты Мангера подали суду жалобу, в которой заявили, что подозрение является необоснованным, а дело - сфальсифицированным.

Сам же подозреваемый во время заседания просил выпустить его на свободу, при этом настаивая на причастности к убийству Гандзюк СБУ, в частности генерала Даниила Доценко.

В свою очередь сторона обвинения просила суд оставить Мангера под арестом, поскольку, по словам прокурора, существует реальная угроза жизни и здоровью свидетелей, указано в сообщении.

Напомним, в 2018 году неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой возле ее дома в Херсоне. Она умерла 4 ноября 2018 года. Следствием установлено, что нападение заказал Владислав Мангер, поскольку девушка якобы мешала внедрять схемы по незаконной вырубке леса, а также подрывала авторитет чиновника в области.

Как сообщал Корреспондент.net, в отношении врачей Мангера открыли уголовное дело по причине возможной выдачи подозреваемому поддельных справок.

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