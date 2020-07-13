"Слуги" получили "Рекомендации для общения" - СМИ

В документе, распространенном среди нардепов Слуги народа, подробно прописано, как парламентариям отчитываться за год работы накануне местных выборов.

Депутатам фракции Слуга народа в понедельник, 13 июля, вручили "Рекомендации народным депутатам для общения с избирателями в ходе отчета за первый год работы в парламенте". Об этом сообщило издание LB.ua и опубликовало соответственный документ.

В нем, в частности, прописан ответ на вопрос о том, не наберут ли в партию опять "зашкваренных".

"Слухи о продаже мест ходят с тех пор появилась наша команда. Есть даже аферисты, которые представляются "слугами народа", предлагают людям должности за деньги, правоохранители на регулярной основе их ловят и привлекают к ответственности. Поэтому если кто-то вам будет говорить, что продает какие-то места - идите сразу в СБУ, в полицию, потому что места у нас не продаются", - следует отвечать депутатам.

Также в "рекомендациях" упомянут инцидент с "корабельной сосной" главы партии Александра Корниенко.

Указаны такие варианты ответов: "На сегодня этот инцидент исчерпан, и более того - он с самого начала был несколько преувеличен нашими оппонентами, которые захотели, как всегда, сделать из чего-то скандал" или "То, что показали зрителям – это две части двух разных разговоров, и главный редактор издания, которое вело этот стрим, допускает, что могла произойти потеря сигнала, из-за чего не все было записано".

Председатель фракции Слуга народа Евгения Кравчук в комментарии Радио Свобода назвала документ "месседжами".

"Это именно месседжи, аналитика. Фракция имеет право рассылать любые документы своим депутатам, чтобы они имели эту аналитику, какие-то обобщающие итоговые вещи. Я даже рада этому (публикации тезисов в СМИ), что больше людей могут эти месседжи прочитать", - подчеркнула Кравчук.

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