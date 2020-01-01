В Венгрию экстрадировали двух иностранцев - Нацполиция

Граждане Венгрии и Молдовы числились в международном розыске. Их обвиняют в мошенничестве и кражах.

Оба иностранца скрывались на территории Украины npu.gov.ua

Сотрудники Национальной полиции и военнослужащие Нацгвардии передали венгерской стороне двух иностранных граждан, разыскиваемых Интерполом. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что 49-летнего гражданина Венгрии задержали 10 июня на Закарпатье, на территории города Берегово. Он числился в международном розыске за совершение серии преступлений.

А 39-летнего гражданина Молдовы арестовали в Черновицкой области. Он скрывался, чтобы избежать наказания за совершение краж.

Обоих разыскиваемых передали Венгрии на КПП Тиса.

Ранее в Украину из США экстрадировали мужчину, которому вынесли приговор за мошеннические действия.

Как сообщалось, Украина выслала в Грузию одного из руководителей ИГИЛ Цезаря Тохосашвили.

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