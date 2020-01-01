Партнеры Коломойского "кинули" оборонку - СМИ

Американская компания Gray Fox, которой управляют партнеры Игоря Коломойского, не вернула украинскому заводу более 8 миллионов долларов, говорится в журналистском расследовании.

Игорь Коломойский основал две фирмы вместе с американской компанией Gray Fox, которая в 2018-2019 годах не выполнила условий контракта с оборонным заводом Артем и не вернула предоплату в размере 8,3 миллиона долларов. Об этом 13 июля сообщили журналисты Bihus.Info.

Как утверждают СМИ, в марте 2018 года украинский завод Артем подписал контракт о поставке линии для производства снарядов с Gray Fox Logistics (это вымышленное название компании Gray Fox Aviation and Logistics, Inc) на сумму 16,6 миллиона долларов. Срок договора – один год.

Через два месяца государственный завод внес Gray Fox предоплату в размере 8,3 миллиона долларов. Однако другая сторона и через год условий договора не выполнила, вследствие чего делом занялось НАБУ.

А в январе 2020 года, как указано на портале, Gray Fox International создала две совместные фирмы с "группой Коломойского" - Рокот-М и Таргет-М – и является в них миноритарным учредителем.

Совместная деятельность украинских и американских партнеров, уверяют журналисты, как раз направлена на производство тех крупнокалиберных снарядов, которые должен выпускать завод Артем. Но без оборудования, которое должна была предоставить Gray Fox по контракту, этого сделать оборонное предприятие не может.

Ранее журналисты по декларации главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука связали его бизнес с деятельностью Коломойского.

Как сообщалось, суд обязал журналистов Bihus.Info опровергнуть информацию расследования о хищениях в оборонке.

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