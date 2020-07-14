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Потери на Донбассе: Трое погибших, двое раненых

Комментариев: 2
За минувшие сутки и с начала текущих боевики 19 раз открывали огонь в ООС.
Защитники продолжают контролировать ситуацию в зоне боевых действий
Защитники продолжают контролировать ситуацию в зоне боевых действий
facebook.com/pg/pressjfo.news

В зоне боевых действий на востоке Украины за прошедший день зафиксировано 18 обстрелов. Сепаратисты нарушили режим тишины, открывая огонь из запрещенного Минском вооружения.

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Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба ООС.

Оккупанты применили минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелы вели возле Сартаны, Водяного, Авдеевки, Пищевика, Каменки, Славного, Первомайского.

Кроме того, была зафиксирована вражеская активность в районе Луганского, Крымского, Орехово, близ Хутора Вольного и Майорского. Также под удар попал участок разведения сил №2 Золотое, там выпустили мину калибра 120 мм.

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В результате обстрелов за прошедшие сутки погибло трое защитников. Кроме того одного бойца ранили, еще один получил боевое травмирование.

Военные ВСУ, в свою очередь, нанесли захватчикам ответный удар. Был уничтожен один противник, двое получили ранение.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим наступления, стреляя возле Авдеевки. На украинской стороне потерь не зафиксировано.

Напомним, ранее мы писали, что в ООС во время эвакуации павшего воина погиб медик.

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Теги: ООС, военные, медик, погибшие, Донбасс, штаб ООС, сепаратист, боевые действия
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Комментариев (2)
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sem    14.07.2020, 10:01
Оценка:  +1
sem
Сколько должно пройти времени, что бы люди поняли старый закон : сила действия равна силе противодействия..
И с обоих сторон наши люди..
Колишній-східняк    14.07.2020, 09:56
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Тут главное - перестать стрелять.
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