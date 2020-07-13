Популярного российского актера на три года выдворили из Украины

Решение связано с тем, что ранее артист посещал Крым.

Актер на три года попал в список пернсон нон-грата в Украине facebook.com/pampushnyy

В аэропорту Борисполь завернули актера из России. Официальные структуры его имени не называют. Однако, по информации “Украинской правды”, речь идет об Антоне Пампушном.

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Сообщается, что артист прилетел на съемки из Франкфурта. Однако в итоге получил штамп о трехлетнем запрете на въезд в Украину.

Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

По данным ведомства, “мужчина 1982 года рождения в прошлом году посетил фестиваль в Крыму, но не признался в этом”. В структуре подчеркнули, что он пытался обмануть пограничников, отметив, что в последний раз был на полуострове еще восемь лет назад. Также уточняется, что там актер снимался в фильме “Балканский рубеж”, получившем субсидию от Министерства культуры РФ.

В Украину мужчина, по его словам, также прибыл для участия в съемках, но в ближайшие три года ему это не удастся, - отметили в ГПСУ.

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К слову, 38-летний Антон Пампушный известен по главным ролям в фильмах “Мститель” и “Бедная Liz”. Также многие его знают, как Алешу Поповича из “Реальной сказки». В прошлом году его присутствие было заявлено на фестивале “Таврида-АРТ” в Крыму.

Напомним, ранее мы писали, что экс-“министру“ Крыма дали 10 лет за госизмену.

