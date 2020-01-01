За сутки 638 украинцев заразились COVID-19

В шести областях Украины нет новых заболевших. Больше всего заразившихся - во Львовской области и в Киеве.

В Украине за минувшие сутки 638 человек заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба МОЗ. В шести украинских областях нет новых заболевших.

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Больше всего заболевших COVID-19 за минувшие сутки – во Львовской области (147) и в Киеве (112). Заметно меньше - в Закарпатской (67) и Ивано-Франковской (56) областях.

Сразу в шести областях за прошедшие сутки медики не нашли новых больных с COVID-19. Это Херсонская, Запорожская, Кировоградская, Житомирская, а также Сумская и Полтавская области.

Один человек за прошедшие сутки заразился коронавирусом в Черкасской области, а еще два человека – в Луганской области.

Больше всего больных с момента начала пандемии COVID-19 выявлено во Львовской области – 7 254 человека, в Киеве – 6 350 человек и в Черновицкой области – 5 184 человека.

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По состоянию на утро 14 июля в Украине 26 205 человек лечатся от Covid-19. Выздоровевших – 27 154 человека. Умерли - 1 412 человек.

Ранее министр охраны здоровья Максим Степанов рассказал, что в нашей стране появились признаки стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции.