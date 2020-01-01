В Крыму безнаказанно издеваются над арестованными, - ООН

По даным организации, из заключенных пытками выбивают показания.

Во временно оккупированном Крыму силовики всячески измываются над арестованными. Их избивают, душат и применяют электрический ток. И все это для того, чтобы вынудить людей к даче показаний.

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Об этом идет речь в докладе ООН по вопросам Крыма, передает в соцсетях Мониторинговая миссия структуры по правам человека.

При этом отмечается, что “палачи” остаются безнаказанными. Несмотря на то, что ООН регулярно фиксирует факты жесткого обращения, никого не удалось привлечь к ответственности.

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Более того, в Крыму замечено попустительство судей. Они, по данным докладчика, закрывают глаза на происходящее. А правоохранители ограничиваются формальным расследованием и спускают дело на тормозах.

Были выявлены факты, когда сотрудники ФСБ прибегали к издевательствам над арестованным на глазах у адвокатов, назначенных государством. В докладе уточняется, что пыткам особо подвержены жертвы проивзольных арестов, а также те, кого помещают под стражу без связи с внешним миром.

Напомним, ранее мы писали, что в РФ объявили результаты голосования по Конституции.

