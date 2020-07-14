На Закарпатье пограничники задержали агрессивных "евробляхеров"

"Евробляхеры" нецензурно ругались и угрожали стражам границ.

В Закарпатской области пограничники в пункте пропуска “Лужанка“ задержали двух “евробляхеров“, которые вели себя слишком агрессивно. Об этом информирует Госпогранслужба.

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Во время прохождения таможенного контроля у задержанных из-за недостатка документов возникли проблемы с ввозом автомобилей на иностранных номерах в Украину. Они начали спорить с пограничниками.

Вскоре “евробляхеры“ начали нецензурно ругаться и угрожать стражам границ. Поэтому пограничники были вынуждены применить силу и задержать агрессивных “евробляхеров“. На них надели наручники.

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В отношении задержанных составлены административные протоколы по двум статьям Кодекса административных нарушений. Теперь они предстанут перед судом.

Напомним, что в конце 2019 года во многих городах Украины состоялись акции протеста “евробляхеров“, которые были недовольны новыми правилами растаможки автомобилей на иностранной регистрации. В некоторых городах произошли столкновения между полицейскими и “евробляхерами“.