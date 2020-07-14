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На Закарпатье пограничники задержали агрессивных "евробляхеров"

Комментариев: 1
"Евробляхеры" нецензурно ругались и угрожали стражам границ.
Пограничники задержали двух "евробляхеров".
Пограничники задержали двух "евробляхеров".
dpsu.gov.ua

В Закарпатской области пограничники в пункте пропуска “Лужанка“ задержали двух “евробляхеров“, которые вели себя слишком агрессивно. Об этом информирует Госпогранслужба.

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Во время прохождения таможенного контроля у задержанных из-за недостатка документов возникли проблемы с ввозом автомобилей на иностранных номерах в Украину. Они начали спорить с пограничниками.

Вскоре “евробляхеры“ начали нецензурно ругаться и угрожать стражам границ. Поэтому пограничники были вынуждены применить силу и задержать агрессивных “евробляхеров“. На них надели наручники.

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В отношении задержанных составлены административные протоколы по двум статьям Кодекса административных нарушений. Теперь они предстанут перед судом.

Напомним, что в конце 2019 года во многих городах Украины состоялись акции протеста “евробляхеров“, которые были недовольны новыми правилами растаможки автомобилей на иностранной регистрации. В некоторых городах произошли столкновения между полицейскими и “евробляхерами“.

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Теги: пограничники, евробляхеры
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Комментариев (1)
П    14.07.2020, 11:26
Оценка:  +1
П
Какие то чебуреки?
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