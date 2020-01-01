В Одессе ресторанам и кафе запретили работать по ночам

Также постановили ограничить деятельность ночных клубов и учреждений культуры.

Работать общепитам разрешат только на вынос и в формате доставки depositphotos.com/

Все заведения в Одессе, за редким исключением, должны закрываться на ночь. Им запретили в связи с усилением карантина работать с 23:00 до 7 утра.

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Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям, информирует пресс-служба местного городского совета.

По данным мэрии, в ночное время не смогут функционировать, прежде всего, дисктотеки, бары, клубы. В учреждениях культуры, таких, как музеи и театры, постановили отменить проходящие по ночам экскурсии и выставки.

Также запрет коснется столовых, кафе и ресторанов. При этом комиссия решила оставлять открытыми те заведения общепита, которые работают на вынос и доставляют еду на заказ. Кроме того, кинотеатрам тоже разрешили принимать посетителей по ночам.

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В комиссии по ЧС также добавили, что намерены добиться усиления контроля за соблюдением карантина на пляжах.

Отметим, что, по данным горздрава, в Одессе за последнюю неделю в 4 раза выросла заболеваемость коронавирусом. За период эпидемии в регионе скончалось 30 человек.

Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области ослабили карантин.

