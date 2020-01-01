В Бердянске пьяный мужчина устроил стрельбу по детям

Стрелок задержан. Никто из детей не пострадал.

В Бердянске сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детям, игравшим во дворе жилого дома. Об этом сообщает Pro.berdiansk.

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Инцидент произошел вчера вечером на улице Волонтеров, 67. Жильцы, отдыхающие на улице, услышали выстрелы и детские крики. Оказалось, что мужчина начал стрелять по детям.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Мужчину арестовали. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто не пострадал.

В квартире стрелка нашли целый арсенал. Он у себя дома хранил автомат, пистолет, патроны, гранаты и даже мины. Правоохранители вызвали саперов, чтобы они обезвредили опасные предметы.

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По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствию предстоит узнать, откуда у задержанного такой арсенал оружия и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла стрельба, в результате которой ранение получил мужчина. Преступник задержан.



