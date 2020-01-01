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С 1 сентября обучение в школах будет в две смены – Минздрав

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Пока идея двух смен рассматривается наряду с другими, но регламент для нее уже прорабатывают.
Возможно, в украинские школы вернется вторая смена
Возможно, в украинские школы вернется вторая смена
depositphotos.com

Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования работают над правилами для нового учебного года. В частности сейчас рассматривается вариант обучения школьников в несколько смен. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга во вторник, 14 июля.

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“Сейчас мы разрабатываем правила того, как наши дети будут обучаться с 1 сентября. При рассмотрении этих вопросов и установлении соответствующего регламента правил обучения, мы рассматриваем все без исключения ситуации, в том числе и такие (когда дети будут обучаться в две смены – ред.)“, - заявил министр.

Степанов отдельно коснулся вопроса наличия на рабочем месте школьной медсестры, которая по умолчанию работает только в первую смену.

Мы считаем, что владелец учреждения должен рассмотреть этот вопрос, каким образом на работе будет находиться медсестра. Скрининг температуры могут проводить и другие работники школы. Все эти вопросы мы заложим в правилах, которые разрабатываются совместно с Минобразования. Мы пытаемся сделать максимально удобные правила, но в тоже время, чтобы эти правила создавали безопасность для детей, - сказал глава МОЗ.

Напомним, ранее Степанов заявил, что в Украине стабилизируется ситуация с COVID-19. По его мнению, на это указывает то, что за минувшую неделю количество людей, которых нужно было госпитализировать, не увеличилось.

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Теги: Минздрав, МОН, карантин, школа, Степанов
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