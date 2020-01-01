В МИДе рассказали, куда можно ехать украинцам: Список стран

Перечень государств, где разрешили въезд гражданам Украины.

По состоянию на вторник, 14 июля, для украинцев открыли границы 25 стран. Среди них те, где нужна виза, а также такие, посетить которые можно при определенных условиях.

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Об этом рассказал на брифинге глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Так, по словам министра, украинцев готовы принять в Турции, Сербии, Албании, Северной Македонии, Черногории, Беларуси, Великобритании, Америке, Мексике. Также для посещения открыты Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшелы. Недавно к этому перечню добавилось еще два новых государства – Ливан и Багамские острова.

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При этом 14 стран Украина внесла в список “зеленой зоны”. Это означает, что для визита туда не нужно сдавать тест на коронавирус и находиться на самоизоляции по приезду. Так, “зелеными” признаны: США, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Британия, Беларусь, Мексика, Египет, Тунис, Южная Корея, Ливан и Багамы.

Дмитрий Кулеба также назвал самые популярные на данные момент страны для граждан Украины. Так, по его данным, чаще всего украинцы посещают Венгрию, Польшу, Турцию, Россию и Германию.

Напомним, ранее мы писали, что экс-главе МИДа продлили арест.

