В Украине еще одно серьезное ДТП, в котором пострадали дети.

ДТП под Житомиром: Пятеро в реанимации, включая троих детей

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ДТП под Житомиром: Пятеро в реанимации, включая троих детей

В Коростенском районе Житомирской области при опрокидывании легкового автомобиля тяжелые травмы получили 5 человек, включая троих детей. Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции региона.

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Происшествие случилось около полудня 13 июля на автодороге между селами Коростенского района.

“Предварительно известно, что вблизи с. Обиходы водитель автомобиля ЗАЗ “Славута“, 25-летний житель с. Берестовце Коростенского района, двигаясь в направлении с. Сарновичи, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги. После этого транспортное средство перевернулось“, - рассказали в полиции.

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В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля: 54-летний мужчина и двое детей 6-ти и 10-ти лет – все жители села Берестовце. Впоследствии в медицинское учреждение были доставлены еще двое пострадавших в этом ДТП: 27-летняя женщина и ее 3-летняя дочь. Все пятеро госпитализированы в реанимационное отделение больницы с серьезными травмами.

На месте происшествия работали полицейские следственно-оперативной группы Коростенского отдела. Правовая квалификация события - ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств и причин, приведших к ДТП.

Напомним, в минувшее воскресенье под Киевом пьяный водитель устроил ДТП, в котором погибли четыре человека, включая двоих детей.