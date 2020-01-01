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В Харькове сняли видео, как по улицам плывут маршрутки, лодки и фламинго

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Из-за ливня половина города ушла под воду.
Ситуация на ул. Академика Павлова
Ситуация на ул. Академика Павлова
facebook.com/h.saltovka/

Сильный дождь частично превратил Харьков в Венецию. Как по каналам, по улицам плывут люди на лодках, машины едва передвигаются по залитым дорогам.

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Очевидцы тем временем снимают живые кадры в городе и делятся видео в соцсетях. Так, например, несколько роликов с картинками дня выставило сообщество “ХС • Харьков”.

На видео видно, как маршрутка села на мель в районе ул. Академика Павлова. Также ушла под воду улица Студенческая, затоплен проспект Гагарина.

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На рынке “Барабашово” засняли резинового фламинго. Ярко-розовая птица, качаясь на волнах, проплывала вдоль торговых рядов.

Местами уровень воды поднялся до 40 см. А на улице Клочковской, чтобы добраться к месту назначения, люди погрузились в надувную лодку.

Напомним, ранее мы сообщали, что одесская Госэкоинспекция назвала сумму убытков от аварии танкера Delfi.

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Теги: потоп, наводнение, Ливни, Харьков, дождь, стихия, осадки, видео, непогода
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