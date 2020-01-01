Степанов создал Медсовет для реформирования медицины

Медицинский совет займется вопросами реформирования украинской системы здравоохранения.

При Министерстве охраны здоровья Украины создан специальный Медицинский совет, который займется реформированием украинской медицины. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Читай также: Степанов назвал принципы медреформы, которые планирует сохранить

Заместителем председателя Медсовета избран кардиохирург Василий Лазоришинец, а секретарем – анестезиолог Сергей Дубров.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, первое заседание нового Медицинского совета уже состоялось. На нем обсуждались вопросы борьбы с пандемией коронавируса, условия поступления на учебу в медицинские высшие учебные заведения и прохождения интернатуры.

Кроме того, эксперты обсудили состояние дел в украинской онкологии, кардиологии и трансплантологии.

Читай также: Шмыгаль обещает медреформу по образцу Германии

Заседания Медицинского совета планируют проводить не реже, чем два раза в месяц.

Ранее президент Владимир Зеленский в целом признал первый этап медицинской реформы неудачным. Он заявил, что реформу вторичного звена оказания медпомощи нужно пересмотреть.