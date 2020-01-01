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Степанов создал Медсовет для реформирования медицины

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Медицинский совет займется вопросами реформирования украинской системы здравоохранения.
При МОЗ появился Медицинский совет.
При МОЗ появился Медицинский совет.
facebook.com/pg/moz.ukr/

При Министерстве охраны здоровья Украины создан специальный Медицинский совет, который займется реформированием украинской медицины. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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Заместителем председателя Медсовета избран кардиохирург Василий Лазоришинец, а секретарем – анестезиолог Сергей Дубров.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, первое заседание нового Медицинского совета уже состоялось. На нем обсуждались вопросы борьбы с пандемией коронавируса, условия поступления на учебу в медицинские высшие учебные заведения и прохождения интернатуры. 

Кроме того, эксперты обсудили состояние дел в украинской онкологии, кардиологии и трансплантологии. 

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Заседания Медицинского совета планируют проводить не реже, чем два раза в месяц.

Ранее президент Владимир Зеленский в целом признал первый этап медицинской реформы неудачным. Он заявил, что реформу вторичного звена оказания медпомощи нужно пересмотреть. 

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Теги: медицина, Степанов, Медицинский совет
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