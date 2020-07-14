Убитый медик и раненный солдат до сих пор на поле боя – СМИ

Также сообщается, что боевики похитили тело бойца, которого должна была эвакуировать группа погибшего медика.

Тело военного медика и раненный боец 35-й бригады морской пехоты, которые 13 июля попали в засаду боевиков во время эвакуации погибшего украинского бойца, остаются на поле боя вблизи Зайцевого. Об этом сообщил командир 35-й отдельной бригады морской пехоты, пишет ТСН.

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По данным ОБСЕ, тело бойца, которого вышла эвакуировать группа, попавшая под вражеский обстрел, боевики забрали себе. Сейчас ОБСЕ пытается договориться с боевиками, чтобы они не препятствовали забрать раненого бойца и тело погибшего медика.

Также сообщается, что на текущий момент не ясно, жив ли еще военнослужащий, получивший ранение во время сорванной боевиками эвакуационной операции.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 июля на Донбассе украинский солдат подорвался на неизвестном взрывном устройстве. При попытке эвакуировать его тело боевики, пообещавшие соблюдать режим тишины, открыли огонь по украинской группе. В результате погиб военный медик, а один военнослужащий получил ранение.