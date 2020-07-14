Нардеп заявила, что ресторан Тищенко повторно нарушает карантин

Речь идет о заведении "Велюр" нардепа Николая Тищенко в Киеве.

Столичный ресторан “Велюр” предлагает гостям остаться до 6 утра. И это несмотря на запрет Кабмина в связи с коронавирусом работать общепитам с 23:00 до 7:00.

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Об этом заявила депутат от партии “Голос” Александра Устинова, опубликовав в сети фото в подтверждение.

Известно, что “Велюр” принадлежит нардепу Николаю Тищенко. Причем “Слугу народа” ранее уже подозревали в карантинных нарушениях. Его ресторан, по слухам, работал и тогда, когда всем заведениям было приказано закрыться.

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Впрочем, полиция отчиталась, что не застала там посетителей во время проверки. Наказывать политика не стали. Сам он заявил о готовности заплатить штраф, если нарушения все-таки найдут. А открытые двери ресторана объяснил, что там проходят частные деловые и личные встречи.

В этот раз Устинова показала объявление в соцсетях заведения, которое гласит “Город засыпает, но не Велюр!”. Посетителей зовут на всю ночь.

Слуга народа Николая Тищенко и его элитный ресторан снова чихать хотели на правила для всех, потому что когда ты нардеп, правила тебе не писаны! Теперь кандидат в мэры делает это не за закрытой дверью, а с прямой рекламой в Инстаграме. Это уже издевательство над всеми порядочными бизнесменами, которые выживают, как могут, - отметила Александра Устинова.

Ресторан выставил прямой призыв к посещению ночью instagram.com/velur_kiev/

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе ресторанам и кафе запретили работать по ночам.