Нардеп заявила, что ресторан Тищенко повторно нарушает карантин
Столичный ресторан “Велюр” предлагает гостям остаться до 6 утра. И это несмотря на запрет Кабмина в связи с коронавирусом работать общепитам с 23:00 до 7:00.
Читай также: В Украине народных избранников хотят лишить отдыха летом
Об этом заявила депутат от партии “Голос” Александра Устинова, опубликовав в сети фото в подтверждение.
Известно, что “Велюр” принадлежит нардепу Николаю Тищенко. Причем “Слугу народа” ранее уже подозревали в карантинных нарушениях. Его ресторан, по слухам, работал и тогда, когда всем заведениям было приказано закрыться.
Читай также: “Лимоны Тищенко“: Соцсети высмеяли нардепа
Впрочем, полиция отчиталась, что не застала там посетителей во время проверки. Наказывать политика не стали. Сам он заявил о готовности заплатить штраф, если нарушения все-таки найдут. А открытые двери ресторана объяснил, что там проходят частные деловые и личные встречи.
В этот раз Устинова показала объявление в соцсетях заведения, которое гласит “Город засыпает, но не Велюр!”. Посетителей зовут на всю ночь.
Слуга народа Николая Тищенко и его элитный ресторан снова чихать хотели на правила для всех, потому что когда ты нардеп, правила тебе не писаны! Теперь кандидат в мэры делает это не за закрытой дверью, а с прямой рекламой в Инстаграме. Это уже издевательство над всеми порядочными бизнесменами, которые выживают, как могут, - отметила Александра Устинова.
Напомним, ранее мы писали, что в Одессе ресторанам и кафе запретили работать по ночам.