Из-за COVID-19 не состоится паломничество хасидов в Умань

МИД Украины считает, что из-за коронавируса невозможно провести иудейский праздник в традиционном формате.

Паломники-хасиды не смогут в нынешнем году посетить Умань для празднования иудейского праздника Рош Ха-Шана. Участники совещания в МИД пришли к выводу, что во время пандемии COVID-19 невозможно в традиционном формате провести праздник, рассказал уманьский мэр Александр Цебрей.

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Принимая такое решение, участники совещания в МИД исходили из текущей эпидемиологической ситуации. Был принят во внимание также запрет в нашей стране на проведение мероприятий с большим количеством людей.

Кроме того, учли большую нагрузку на украинские больницы и то, что полиции будет трудно проследить за тем, как паломники соблюдают режим самоизоляции.

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Израильская сторона понимает решение украинских властей и не будет его оспаривать.

Ранее ряд известных украинских раввинов призвали хасидов из-за пандемии коронавируса воздержаться в 2020 году от паломничества в Умань и соблюдать правила карантина.