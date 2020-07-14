Закрытый путь в Европу через Венгрию выстроил очередь из украинцев

Границы иностранного государства закрывают с завтрашнего дня для стран из “красной зоны”, в том числе и для Украины.

Люди пытаются не упустить шанс попасть в ЕС t.me/VGlagola

Власти Венгрии ужесточили карантинные меры на границе. Граждан Украины не пустят в страну из-за ограничений в связи с коронавирусом.

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Об этом сообщает в Телеграме журналист Виталий Глагола.

По словам Виталия, в пунктах пропуска образовались огромные очереди. Так, в районе КПП “Чоп-Захонь” выстроилось около 200 автомобилей. А в пункте “Лужанка” массово ожидают возможности попасть в Европу пешеходы.

Отмечатеся, что эта страна после нескольких вспышек инфекции стала недоступной для стран из “красной зоны”. В списке запрещенных в связи с эпидемситуацией оказалась и Украина.

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Ограничения должны ввести уже в среду, 15 июля, что и вызвало срочную массовую миграцию.

Также добавим, что желающие попасть в Венгрию страны из “желтой зоны” должны проконтролировать самоизоляцию своих граждан.

На КПП - тянучка из свыше 200 авто t.me/VGlagola

С завтрашнего дня украинцев в Венгрию не пустят t.me/VGlagola

Напомним, ранее мы писали, что на границах Евросоюза снизилось число нелегальных мигрантов.

